Montessori-Schule startet mit neuem Standort in Zeltweg durch

Ab Herbst ist der neue Standort unter dem neuen Namen „de La Tour Schule Murtal“ dann fix. Die Volksschule, die 2006 als erste Schule der Diakonie de La Tour in der Steiermark mit Öffentlichkeitsrecht eröffnet wurde, bietet mit dem Umzug zahlreiche Vorteile und neue Möglichkeiten. „Zeltweg liegt sehr zentral im Aichfeld, das bringt uns große Vorteile. Die Busanbindung ist hervorragend, ebenso die Erreichbarkeit mit dem Zug. Die neuen Räumlichkeiten sind hell, freundlich und wirklich sehr ansprechend“, freut sich Carola Schmid, Leiterin der Montessori-Schule im Aichfeld. „Besonders positiv ist für uns, dass wir den Turnsaal am Vormittag häufiger nutzen können und der große Außenbereich kommt bei den Kindern sehr gut an. Langfristig sehen wir auch viel Potenzial in Kooperationen, etwa mit der Musikschule, die sich ebenfalls im Haus befindet.“

©Diakonie de La Tour | Schulleiterin Carola Schmid ©Diakonie de La Tour | Lehrerin Marlene Gruber

Auch die Lehrer und Lehrerinnen zeigen sich begeistert. Marlene Gruber, seit fünf Jahren Lehrerin an der Schule, betont: „Der Umzug mitten im Schuljahr war natürlich eine Herausforderung, aber dank unseres kleinen, eingespielten Teams und der großartigen Unterstützung der Diakonie de La Tour und der Eltern haben wir das gut gemeistert. Die neuen Räume sind hell und warm, der große Schulhof ist ein Highlight und es ist schön, die Räumlichkeiten gemeinsam mit der Musikschule und der ‚Urania‘ zu nutzen.“

Ein Standort mit Zukunft

Für Hermann Theußl, Leiter des Fachbereichs Bildung der Diakonie de La Tour in der Steiermark und im Burgenland, ist der neue Standort ein wichtiger Schritt: „Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei der der Gemeinde Knittelfeld bedanken, die uns in den letzten Jahren wirklich sehr unterstützt hat, und wir haben uns dort immer sehr wohl gefühlt. Die Räumlichkeiten, für die die Gemeinde Knittelfeld Eigenbedarf angemeldet hat, waren mit 55 Kindern ausgelastet. Jetzt besteht die Möglichkeit auf Erweiterung. Wir freuen uns auch schon auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zeltweg, die uns herzlich aufgenommen hat, uns bestens unterstützt hat und in Rekordzeit die Räumlichkeiten adaptiert hat.“ Mit dem neuen Standort in Zeltweg blickt die Montessori-Schule im Aichfeld einer vielversprechenden Zukunft entgegen – mit optimalen Bedingungen für individuelles Lernen und gemeinsames Wachsen.