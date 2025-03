Lotto-Jackpot geknackt: Österreicher teilen sich fast 1,8 Millionen Euro

Fünf Gewinne, fünf Länder: Bei der Ziehung am gestrigen Mittwoch, 5. März, gab es eine Handvoll nennenswerte Gewinne, und die verteilen sich auf exakt eine Handvoll Bundesländer. Spielteilnehmer in Vorarlberg, Wien, Steiermark, Salzburg und Kärnten dürfen sich über ein nettes Sümmchen freuen.

Glückspilze knacken Lotto-Jackpot

Knapp 1,8 Millionen Euro teilen sich zwei Österreicher: Die beiden Lotto-Spieler hatten nämlich den Jackpot geknackt. Ein Sechser wurde dabei in Vorarlberg mit dem zweiten von drei Quicktipps erzielt, der andere in Wien, wo auf einem Normalschein im dritten von acht Tipps die „sechs Richtigen“ angekreuzt waren. Dank der Gewinnzahlen 1, 6, 24, 28, 34 und 44 erhalten die beiden über 890.000 Euro. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es Grund zur Freude: Drei Spielteilnehmer sicherten sich jeweils über 35.000 Euro. Ein Gewinn ging in die Steiermark (System 0/07), die anderen beiden nach Salzburg und Kärnten – beide per Quicktipp.

Weniger Glück bei LottoPlus und Joker

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Sechser Gewinnsumme wurde daher wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch sich 35 Spielteilnehmer über jeweils mehr als 8.000 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro. Beim Joker blieb ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang aus. Damit geht es am Sonntag um einen Jackpot, bei dem rund 400.000 Euro auf dem Spiel stehen werden. Die Ziehung am Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Gewinnzahlen im Überblick Lotto Gewinnzahlen : 1 6 24 28 34 44 Zusatzzahl 38

: 1 6 24 28 34 44 Zusatzzahl 38 LottoPlus Gewinnzahlen : 18 19 22 30 40 45

: 18 19 22 30 40 45 Joker Zahl: 7 1 4 6 4 6

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 10:53 Uhr aktualisiert