35.000 Euro: Kärntner Lotto-Spieler hat Grund zum Jubeln

Die Lotto-Gewinnzahlen 1, 6, 24, 28, 34 und 44 sowie Zusatzzahl 38 brachten am Mittwoch eine Handvoll Gewinner hervor.

Die Lotto-Gewinnzahlen 1, 6, 24, 28, 34 und 44 sowie Zusatzzahl 38 brachten am Mittwoch eine Handvoll Gewinner hervor.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 10:42 / ©ORF/Günther Pichlkostner

Tatsächlich brachten die Gewinnzahlen 1, 6, 24, 28, 34 und 44 sowie Zusatzzahl 38 am Mittwoch eine Handvoll Gewinner hervor, wie die Österreichische Lotterien GmbH in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab. So gelang es gleich zwei Spielteilnehmenden, den Jackpot beim zu knacken. Der Sechser brachte ihnen mehr als 890.000 Euro.

Fünfer-Gewinn in Kärnten

Zwar gingen die beiden Hauptgewinne damit nach Vorarlberg und Wien, jedoch war auch in Kärnten die Freude groß. Denn dort freute sich ein Glückspilz über einen Fünfer mit Zusatzzahl, der per Quicktipp erzielt wurde. Die Gewinnsumme kann sich ebenfalls sehen lassen. Immerhin beträgt sich mehr als 35.000 Euro! Die anderen beiden Fünfer mit Zusatzzahl gelangen übrigens einem Steirer und einem Salzburger. Mehr dazu unter: Lotto-Jackpot geknackt: Österreicher teilen sich fast 1,8 Millionen Euro.