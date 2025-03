Wiener knackt Lotto-Jackpot, bekommt aber nur halben Gewinn

Veröffentlicht am 6. März 2025, 10:51 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Rund 1,8 Millionen Euro befanden sich bei der Lotto-Ziehung am gestrigen Mittwoch, dem 5. März 2025, im Jackpot. Es waren die Zahlen 1, 6, 24, 28, 34 und 44, die zum Gewinn führten. Genau diese Nummern hatte ein Spielteilnehmer aus Wien im dritten von acht Tipps auf seinem Normalschein angekreuzt. Der Jackpot gehört somit ihn!

Beim Jackpot wird 50/50 gemacht

Naja, der Jackpot gehört nicht so ganz ihm. Er bekommt nur die Hälfte des Geldes. Genau sind es 890.599,10 Euro. Warum? Ein Spielteilnehmer aus Vorarlberg hatte nämlich dasselbe Glück bei der Zahlenwahl und einen Sechser mit dem zweiten von drei Quicktipps erzielt. Damit werden die 1,8 Millionen Euro auf die beiden Österreicher aufgeteilt. Wie die Lotto-Ziehung am Mittwoch noch so ausging, liest du hier.