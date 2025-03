Adler im Anflug: VSV will Bozen auf eigenem Eis schlagen

Die Best-of-7-Serie in der win2day ICE Hockey League schreitet voran. Nach dem hart erkämpften Serienausgleich gegen den HC Bozen reist der EC iDM Wärmepumpen VSV nun mit Rückenwind nach Südtirol. In der Sparkasse-Arena wollen die VSV-Adler den ersten Auswärtssieg in Bozen seit Februar 2023 feiern. Aus aktueller Sicht kann Headcoach Tray Tuomie auch im dritten Viertelfinale gegen die Südtiroler auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Ausfälle sind bis dato keine zu verzeichnen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des VSV. Über die genaue Personalsituation wird jedoch erst nach dem Abschlusstraining am Spieltag entschieden.

Details zum Match HC Bozen – EC iDM Wärmepumpen VSV Sparkasse-Arena

Freitag, 7. März 2025

Beginn: 19.45 Uhr