Schulweg-Unfall: Achtjähriger von Klein-Lkw angefahren

In Hall in Tirol wurde ein 8-jähriger Schüler auf dem Schulweg von einem Klein-Lkw touchiert und verletzt.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 11:16 / ©5 Minuten

Der Unfall ereignete sich am 6. März 2025 um 07.33 Uhr auf der Milser Straße im Ortsgebiet von Hall in Tirol. Ein 45-jähriger Österreicher war mit seinem Klein-Lastkraftwagen in östliche Richtung unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 18 ein achtjähriger Schüler von rechts kommend die Fahrbahn betrat.

Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Dabei wurde das Kind vom Fahrzeug touchiert und stürzte zu Boden. Der Bub zog sich dabei Verletzungen zu. Der 45-Jährige reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der verletzte Schüler ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.