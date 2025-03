Linzer Polizei stoppt 13-Jährigen am Steuer eines gestohlenen Autos

In Linz stoppte die Polizei einen 13-Jährigen,

Veröffentlicht am 6. März 2025, 11:20

Der Vorfall ereignete sich am 6. März 2025 gegen 1.15 Uhr, als eine Polizeistreife in der Linzer Herrenstraße auf das Fahrzeug aufmerksam wurde. Nachdem die Beamten das Blaulicht einschalteten, hielt der Wagen an. Die Überraschung war groß, als sich herausstellte, dass ein 13-jähriger Bub hinter dem Steuer saß.

Er fand das Auto und den Schlüssel

Laut eigenen Angaben hatte der Jugendliche das Auto in Pasching vorgefunden, da es offen war und der Schlüssel in einem Fach unter dem Lenkrad lag. Er startete das Fahrzeug und fuhr nach Linz. Die Polizei nahm den 13-Jährigen gegen 2.30 Uhr in Gewahrsam und übergab ihn anschließend seinem Betreuer. Der Zulassungsbesitzer des Autos konnte telefonisch erreicht werden und erhielt sein Fahrzeug zurück.