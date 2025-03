500-Euro-Bonus liegt für 100.000 Österreicher seit Jahren beim Staat

Bis zu 290 Euro gibt es in wenigen Tagen noch für einige letzte Österreicher, die den Klimabonus 2024 bisher noch nicht bekommen haben. Ab 12. März 2025 kommen nämlich noch einmal etwas mehr als 100.000 Briefe mit Gutscheinen direkt zu den Haushalten und bringen etwas Geld in die Haushaltskasse. Wer nun aber glaubt, damit hätten alle Anspruchsberechtigten den Klimabonus bereits erhalten, der irrt. Immer noch sind hunderttausende Ansprüche nämlich offen, wie das Klimaministerium auf Nachfrage von 5 Minuten verrät.

Mehr als 100.000 Personen haben Klimabonus 2022 noch nicht

Ende Februar waren das noch rund 345.000. Dabei entfallen immerhin noch etwas mehr als 100.000 Ansprüche auf den Klimabonus aus dem Jahr 2022! Damals wurde er noch nicht regional gestaffelt ausbezahlt, um der Teuerung entgegenzuwirken hat es zudem 250 Euro Teuerungsausgleich mit dazu gegeben. Insgesamt haben die Österreicher im Jahr 2022 damit 500 Euro bekommen, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gab es jeweils 250 Euro.

So kann man sich den Klimabonus noch holen

Für mehr als 100.000 Österreicher liegen bis zu 500 Euro also immer noch beim Staat herum und warten darauf, dass sie abgeholt werden. Das ist für den Bonus aus dem Jahr 2022 immerhin fünf Jahre lang möglich. Für die Boni 2023 und 2024 hat man „nur“ drei Jahre lang Zeit, heißt also, dass die Abholfrist für den 2023er-Klimabonus früher abläuft als für jenen ein Jahr davor. Aus dem Jahr 2023 sind übrigens noch über 120.000 Ansprüche offen, für das Jahr 2024 sind es ebenfalls noch rund 120.000. Falls ihr das Geld in einem der Jahre also nicht bekommen habt, aber anspruchsberechtigt gewesen wärt, könnt ihr den Anspruch hier online geltend machen, der Bonus kommt dann direkt aufs Konto

Wie lange man den Klimabonus abholen kann: 2022: fünf Jahre (Ende 2027)

2023: drei Jahre (Ende 2026)

2024: drei Jahre (Ende 2027)

Nicht abgeholte Klimabonus-Gutscheine fließen an den Bund zurück

„Nicht abgeholte bzw. nicht eingelöste Gutscheine fließen an den Bund zurück“, heißt es dazu aus dem Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Genau das geschieht, wie bereits erwähnt, vielen Österreichern in jeder Auszahlungsphase. Wir haben dazu bereits etwa für die Herbstauszahlung des vorjährigen Klimabonus berichtet, mehr dazu hier: Tausende Österreicher ignorieren 290-Euro-Brief.