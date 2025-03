Drei Jugendliche bei versuchtem Raub in der Wiener Innenstadt festgenommen

Drei Jugendliche wurden am Neuer Markt in Wien von Tatverdächtigen mit Messern bedroht.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 11:33

Am frühen Nachmittag kam es in der Wiener Innenstadt zu einem versuchten Raub, bei dem drei Jugendliche von drei Personen bedroht wurden. Die Tatverdächtigen verlangten mit vorgehaltenen Messern Bargeld von den Jugendlichen, wobei einer von ihnen sogar ein Opfer würgte. Trotz der Bedrohung erhielten die Tatverdächtigen jedoch kein Geld und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Umgehende Sofortfahndung

In einer umgehend eingeleiteten Sofortfahndung gelang es den Polizisten, die drei Tatverdächtigen – ein 16-Jähriger aus Serbien, ein 13-Jähriger aus Afghanistan und ein 14-Jähriger aus Rumänien – wenig später festzunehmen.

Jugendliche nicht geständig

Bei der Befragung zeigten sich die Jugendlichen nicht geständig. Die Ermittlungen wurden daraufhin vom Landeskriminalamt Wien, Zentrum/Ost, übernommen. Der 14-Jährige und der 16-Jährige wurden aufgrund des Verdachts auf schweren Raub vorläufig festgenommen und angezeigt. Der 13-Jährige wurde in Absprache mit den Behörden in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben. Das Landeskriminalamt Wien, Zentrum/Ost hat die gegenständlichen Ermittlungen übernommen.