Waffendrohung: Alkoholisierte Täter flüchten bei Banküberfall

Am 5. März 2025 gegen 10 Uhr wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling zu einem versuchten Raub in einer Bankfiliale in Wien-Döbling gerufen. Zwei Männer betraten lautstark die Bank und forderten unter Androhung von Waffengewalt Bargeld von einem Bankangestellten. Wenige Sekunden später, ohne das begehrte Geld erhalten zu haben, verließen die beiden Männer fluchtartig die Filiale.

Keine Waffe gefunden

Trotz des versuchten Übergriffs gab es glücklicherweise keine Verletzten. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, konnten sie die beiden Tatverdächtigen, einen 37-Jährigen und einen 40-Jährigen, beide polnische Staatsangehörige, in der Nähe der Bankfiliale anhalten. Beide Männer waren augenscheinlich alkoholisiert und wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte jedoch keine Waffe gefunden werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.