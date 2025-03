AT&S: Steirisches Unternehmen eröffnet neues Vertriebsbüro in Seoul

AT&S ist ein Hersteller von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten. Das steirische Unternehmen ist weiter auf Expansionskurs und eröffnete ein neues Vertriebsbüro in Seoul. Damit setzt die Firma ein klares Zeichen für ihr langfristiges Engagement in Korea. Das Büro wird als zentrale Anlaufstelle für regionale Kunden dienen und eine engere Zusammenarbeit mit Partnern ermöglichen. „Mit dem neuen Vertriebsbüro in Seoul stärken wir unsere Position in einem der wichtigsten Märkte Asiens. Die Nähe zu unseren Kunden ermöglicht es uns, ihre Anforderungen noch gezielter und schneller zu erfüllen“, erklärt Peter Schneider, Sprecher des Vorstands und Executive Vice President Business Unit Electronics Solutions.

©AT&S Das Band wurde durchtrennt, das Sales Office ist eröffnet. Im Bild: Kota Toyoda (Director Regional Sales Asia Pacific, AT&S), Andreas Wippel (Vice President Sales BU ES, AT&S), Wolfgang Angerholzer (Botschafter der Republik Österreich in Korea), Wolfgang Köstinger (Wirtschaftsdelegierter im Advantage Austria Büro in Seoul).

Die Eröffnung des neuen Büros unterstreicht die wachsende Bedeutung des südkoreanischen Marktes für AT&S. „Mit dem neuen Vertriebsbüro in Seoul schaffen wir die Basis, um unsere Partnerschaften mit renommierten südkoreanischen Konzernen der Elektronik- und Automobilindustrie weiter zu vertiefen und innovative Lösungen für Schlüsselindustrien wie AI, Automobil und drahtlose Kommunikation anzubieten“, betonte auch Andreas Wippel, Vice President Sales Electronics Solutions, in seiner Eröffnungsrede.

Zahlreiche Gäste bei Eröffnungsfeier

Zur feierlichen Eröffnung am 5. März 2025 begrüßte AT&S zahlreiche Gäste, darunter Exzellenz Dr. Wolfgang Angerholzer, Botschafter der Republik Österreich in Korea, sowie Vertreter von Partnerunternehmen und Kunden. „Die Eröffnung des neuen Vertriebsbüros von AT&S in Seoul zeigt das Engagement des Unternehmens für den koreanischen Markt. Die kontinuierliche Präsenz von AT&S in Korea unterstreicht die Bedeutung der industriellen Zusammenarbeit sowie die führende Rolle österreichischer High-Tech-Unternehmen wie AT&S“, sagte Botschafter Angerholzer.Der symbolische Höhepunkt der Zeremonie war der feierliche Moment, als alle gemeinsam das Eröffnungsband durchtrennten und damit den offiziellen Start des neuen Büros feierten. Als Zeichen der Wertschätzung erhielten die Gäste ein besonderes Geschenk: ein gerahmtes Bild eines Tigers, gefertigt aus Leiterplatten, ein Symbol für Stärke und Widerstandsfähigkeit, das gleichzeitig die koreanische Halbinsel repräsentiert.