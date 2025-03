Millionen-Projekt: Güterverladebahnhof in Kühnsdorf auf Schiene

Der Zeitkorridor bis zur Inbetriebnahme der Koralmbahn Ende 2025 ist allerdings begrenzt, weshalb am Donnerstag, dem 6. März 2025, die Voraussetzungen geschaffen wurden, um das Projekt rechtzeitig zu realisieren. Daran teilgenommen haben Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl sowie die Bürgermeister der Standortgemeinden Völkermarkt, Eberndorf und St. Kanzian.

Offizielle Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung

„Die Möglichkeit, direkt vor Ort die Güter auf die Bahn zu verladen, wird immer wichtiger für die Wirtschaft. Wir setzen jetzt mit dem Bau des Gleisbogens und der Finanzierung des Landes den letzten Schritt, damit die Betriebe in der Region von den zahlreichen Chancen der Koralmbahn auch profitieren können“, betont Wirtschaftsreferent Schuschnig bei der offiziellen Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung für den Güterverladebahnhof Kühnsdorf. Deren Kern sind die Absicherung der Finanzierung der notwendigen Logistikinfrastruktur am Verladebahnhof und dessen Betrieb.

2,9 Millionen Euro fließen in bauliche Maßnahmen

Das Bahnhofsareal in Kühnsdorf mit einer Fläche von rund zehn Hektar wurde ja bereits im Mai 2022 um 1,85 Millionen Euro von der Abteilung 9 des Landes angekauft, die das Projekt mit Abteilungsleiter Volker Bidmon seit Jahren federführend vorantreibt. Die Flächen werden vom Land nun mittels Baurecht der Region zur Verfügung gestellt. Zusätzlich investieren das Land und die Standortgemeinden nun 2,9 Millionen Euro in die baulichen Maßnahmen, wie etwa auch die erforderlichen Gebäude am Bahnhofsgelände. Davon steuert das Land referatsübergreifend 1,5 Millionen Euro bei. Für die Planung und Bauausführung ist die IGP Jauntal GmbH verantwortlich, eine gemeinsame Gesellschaft der Standortgemeinden Völkermarkt, Eberndorf und St. Kanzian. Als private Investoren konnten Kruschitz Immobilien und die Strabag mit ihrer Tochter Mineral Abbau GmbH gewonnen werden.

20 Hektar für eisenbahnaffine Gewerbe- und Industriebetriebe

Die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsagentur BABEG stellt übrigens nicht nur Grundstücksteile für die Errichtung des Schleifengleises zur Verfügung, sondern konnte im Bereich zwischen dem zukünftigen Güterverladebahnhof und dem künftigen Bahnhof für den Personenverkehr bereits Flächen im Gesamtausmaß von etwa 20 Hektar für eisenbahnaffine Gewerbe- und Industriebetriebe sichern. „Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Zentralraums entlang der Koralmbahn hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Planung und Sicherung von verfügbaren Flächen ab“, weiß LHStv.in Gaby Schaunig, zuständig für Betriebsansiedlungen. „Durch die Sicherung von Flächen können wir nicht nur den Bedarf an Gewerbeflächen decken, sondern auch eine gezielte und nachhaltige Entwicklung der Region ermöglichen.“ Karl Eisner, Geschäftsführer der IGP Jauntal GmbH und Sprecher der Bürgermeister der Standortgemeinden, bedankten sich im Namen des Landes und der Gemeinden bei allen Mitstreitern des Projekts. Die baulichen Maßnahmen werden in der zweiten Jahreshälfte starten.

FPÖ übt Kritik

Dass sich nun endlich im Bereich des Verladebahnhofs Kühnsdorf und der entsprechenden Anbindung an die Koralmbahn etwas tut, bewertet auch der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer als „grundsätzlich positiv. Positiv aber vor allem für die Region Unterkärnten. Für das restliche Kärnten ist diese Ankündigungspolitik zu wenig.“ Auch die fehlende Einbindung der ÖBB lasse Zweifel am Projekt in Kühnsdorf aufkommen: „Die ÖBB und der Bund müssen mit im Boot sein. Es muss zudem auch eine Haltemöglichkeit für Fernverkehrszüge in Kühnsdorf geben, sonst bleibt der Bahnhof auf den Regionalverkehr beschränkt. Das ist für Betriebe, die sich neu ansiedeln wollen, wenig attraktiv“, so der FPÖ-Chef abschließend.

Team Kärnten: „Große wirtschaftliche Chance“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und Team Kärnten-Landtagsabgeordneter Franz Josef Smrtnik unterstützen wiederum den Schulterschluss mit dem Ziel, dass der Verladebahnhof Kühnsdorf nach der Inbetriebnahme bzw. nach Abschluss des Jahrhundertprojekts Koralmbahn erneut betrieben wird: „Wir sehen mit dem Projekt in Kühnsdorf nicht nur für den Bezirk Völkermarkt eine große wirtschaftliche Chance, sondern für das gesamte Bundesland“, betont Smrtnik, der auch Vizebürgermeister der Südkärntner Gemeinde Bad Eisenkappel ist. Gemeinsam mit Köfer setzt er sich deshalb auch weiterhin dafür ein, dass es nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn zu einem Stopp der Intercity-Züge bzw. Schnellzüge am Bahnhof Kühnsdorf-Völkermarkt kommt: „Dieser Halt ist für den gesamten Südkärntner Raum von enormer Bedeutung und das nicht nur aus touristischer Sicht, sondern auch für Pendler.“ Die beiden Team Kärnten-Vertreter fordern gemeinsame Kraftanstrengungen von Seiten des Landes und der ÖBB in diese Richtung.

