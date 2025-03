Wiesenbrand hielt Osttiroler Feuerwehr in Atem

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich am Mittwoch zusammengetragenes Ast- und Schwendmaterial auf einer Weidefläche in Matrei in Osttirol. In der Folge kam es zu einem zirka ein Hektar großen Wiesenbrand. Ein weiteres Ausbreiten konnte nur dank gezielter Löschangriffe der Freiwilligen Feuerwehr Matrei in Osttirol an mehreren Stellen verhindert werden. „Anschließende Nachlöscharbeiten wurden mithilfe von Waldbrandequipment punktuell durchgeführt und die Brandstelle mit Wärmebildkameras kontrolliert“, heißt es abschließend.