Lotto-Gewinn: Steirer darf sich wieder über Geldregen freuen

Erst gelang es zwei Spielteilnehmern, den Jackpot beim Sechser zu knacken und jeweils mehr als 890.000 Euro zu gewinnen. Ein Sechser wurde dabei in Vorarlberg mit dem zweiten von drei Quicktipps erzielt, der andere in Wien, wo auf einem Normalschein im dritten von acht Tipps die „sechs Richtigen“ angekreuzt waren.

Lottogewinne auch in der Steiermark, Kärnten und Salzburg

Weiters gab es drei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 35.000 Euro, wobei je einer in der Steiermark mit dem System 0/07, in Salzburg und in Kärnten – jeweils per Quicktipp – erzielt wurden.

Kein Sechser bei LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Sechser Gewinnsumme wurde daher wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch sich 35 Spielteilnehmer über jeweils mehr als 8.000 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.