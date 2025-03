Rollende Engel ermöglichen Elfriede Abschied von ihrem Mann zu nehmen

Veröffentlicht am 6. März 2025, 13:09 / ©Rollende Engel

Kürzlich halfen sie einer Frau, sich von ihrem Ehemann zu verabschieden, nachdem dieser plötzlich verstorben war. In einem Moment voller Trauer und Schmerz erfüllte der Verein der Rollenden Engel den letzten Wunsch von Elfriede, die aufgrund ihrer Bettlägerigkeit nicht an der Beerdigung ihres Mannes teilnehmen konnte. „Binnen weniger Minuten konnte die Wunscherfüllung zugesagt werden“, berichten die Rollenden Engel. Der Verein setzte alles daran, Elfriede die Teilnahme an der Beerdigung ihres geliebten Mannes zu ermöglichen, auch wenn ihre körperlichen Einschränkungen dies zunächst unmöglich gemacht hätten.

Rollende Engel begleiten Trauernde beim schweren Abschied

Am Tag der Beerdigung begleitete das ehrenamtliche Team bestehend aus Theresa, Alexandra und Florian Elfriede aus dem Pflegeheim. Trotz ihrer tiefen Trauer war sie sehr dankbar, dass sie diesen schweren Weg antreten konnte. Mit dem Rollenden Engel fuhren sie in den benachbarten Ort zur Aufbahrungshalle, wo bereits die Familie und Freunde warteten. Auf einer Fahrtrage ging es direkt zum Sarg ihres geliebten Mannes. Tränen flossen. Hier lag nun ihr Ehemann, von dem sie sich für immer verabschieden musste. Ihre Kinder, die ihre Mutter liebevoll unterstützten, kämpften selbst mit starken Emotionen und Tränen. „Der Pfarrer betritt die Aufbahrungshalle und alle beginnen zu beten“, schildern die Rollenden Engel den Moment.

Ein Moment der Hoffnung

Nach dem Gebet wird die Aufstellung für den Trauerzug in die Kirche gemacht. Direkt hinter ihrem Mann wurde Elfriede auf einerTrage positionieret. Die Rollenden Engel begleiteten die Familie und sorgten dafür, dass Frau Elfriede den gesamten Weg nicht allein gehen musste. „Es kommt die Sonne zum Vorschein, als würde ihr Mann diese Strahlen vom Himmel entsenden“, erinnert sich das Team der Rollenden Engel.

Rollende Engel ermöglichen Elfriede den letzten Blick auf ihren Mann

Nach dem Gottesdienst fuhr das Team zurück zur Aufbahrungshalle, begleitet von der Blasmusik und den Feuerwehrkameraden, die der Familie die letzte Ehre erwiesen. Der Sarg wurde in den Leichenwagen geladen, und die Rollenden Engel ermöglichten es Elfriede, sich noch einmal von ihrem Mann zu verabschieden. „Der Kofferraum schließt sich und der Leichenwagen fährt langsam die Allee entlang, bis er nicht mehr ersichtlich ist“, erzählen die Rollenden Engel.

Du hast auch einen letzten Wunsch? Der Verein Rollende Engel macht es möglich: +43 7242 309 309 Du möchtest Projekte unterstützen? SPENDENKONTO

Verein -Rollende Engel-

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

BIC: RZOOAT2L680

(bitte Name, Geburtsdatum, E-Mail unbedingt im VERWENDUNGSZWECK anführen)

