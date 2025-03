Neues LKW-Fahrverbot in Klagenfurts Innenstadt

Die Fahrverbots-Verordnung tritt in den nächsten Tagen in Kraft.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 13:17 / ©5 Minuten

Seit mehreren Jahren besteht beim Bodenbelag des Alten Platzes in Klagenfurt großer Handlungsbedarf. Einer der Gründe sind zufahrende LKW, welche die ansässigen Betriebe beliefern. „Die Abteilung Straßenbau und Verkehr muss immer wieder ausrücken, um Platten auszutauschen und Löcher zu flicken“, heißt es seitens der Stadt. Auch bei den Mosaiken der Partnerstädte sind zuletzt Schäden durch die Mehrfachbelastung entstanden. Um weitere Schäden zu vermeiden wurde deshalb ein Fahrverbot erlassen.

Fahrverbot ab Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen

Die Verordnung sieht ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 7,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht vor. Dies gilt für den Alten Platz (zwischen Goessgasse und Bahnhofstraße), die Kramergasse (zwischen Neuem Platz und Altem Platz) und die Wiener Gasse (zwischen Altem Platz und Waaggasse). Alle bestehenden straßenpolizeilichen Maßnahmen werden durch diese neue Verordnung ersetzt bzw. geändert. Die Verordnung tritt durch das Aufstellen bzw. das Entfernen der entsprechenden Verkehrszeichen in Kraft. Und: „Diese Maßnahme wurde mit der Wirtschaftskammer und den betroffenen Betrieben abgestimmt“, so Wassermann. Immerhin wird dadurch die Gewichtsbeschränkung bei Anlieferungen neu geregelt.

Sanierung des Alten Platzes geplant

Die Verordnung wurde am Donnerstag von Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) unterschrieben. „Mit dieser notwendigen Maßnahme schützen wir den historischen Platz mit dem 5.500 Quadratmeter Areal“, informiert Wassermann. Für die Sanierung des Alten Platzes werden rund 11,7 Millionen Euro benötigt. Die Planungen sollen in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden. „Die Umsetzung und Bauphase 2027 bis 2029 inklusive der neuen Versorgungsträgerleitungen sind geplant, wenn das Budget dafür frei gegeben wird“, so die zuständige Straßenbaureferentin abschließend.