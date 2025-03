Steiermark: Willibald Ehrenhöfer ist nun offiziell neuer ÖVP-Landesrat

Im Rahmen einer Sondersitzung des Landtages wurde der studierte Forstmanager Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) heute, 6. März 2025, im Grazer Landhaus mit den Stimmen der Regierungskoalition von FPÖ und ÖVP zum neuen Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung gewählt. Der 53-jährige Oststeirer folgt damit auf die nunmehrige Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, die ihrerseits am Montag dieser Woche als Mitglied der Bundesregierung angelobt worden ist.

©Land Steiermark/Robert Binder Der neue Landesrat Willibald Ehrenhöfer mit Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom.

Landesrat Willibald Ehrenhöfer bedankte sich „herzlich für das mir vorweg entgegengebrachte Vertrauen. Ich gehe mit großer Ehrfurcht vor diesem Amt in meine neue Aufgabe, bin aber optimistisch, dass wir die großen Herausforderungen dieser Zeit in partnerschaftlicher Zusammenarbeit gemeinsam bewältigen werden. In diesem Sinne ist meine Hand an alle im Landtag vertretenen Parteien ausgestreckt, miteinander Kompromisse zu finden“. Landeshauptmann Mario Kunasek heißt das neue Regierungsmitglied willkommen: „Ich gratuliere Willibald Ehrenhöfer sehr herzlich zu seiner heutigen Wahl zum Landesrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Forschung in der Steiermärkischen Landesregierung. Als langjähriger Wirtschaftsdirektor des größten steirischen Forstbetriebes bringt er große Fachexpertise mit. Mit den bevorstehenden Budgetsanierungsverhandlungen warten gleich zu Beginn seiner Amtszeit große Herausforderungen auf ihn. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Ehrenhöfer für die bevorstehenden Aufgaben viel Kraft!“

Forstwirt und Innovationsmanager aus der Oststeiermark

Der neue steirische Landesrat Willibald Ehrenhöfer wurde am 13. Juni 1972 in Feldbach geboren und wuchs in der früheren Gemeinde Auersbach bei Feldbach auf. Er ist verheiratet, wohnt in Graz und hat drei Söhne. Der studierte Forstwirt hat seine ersten Berufsjahre in der Landwirtschaftskammer Steiermark als Leiter des Holzmarktreferats und PEFC-Regionenbeauftragter (einem Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Forstwirtschaft) absolviert. Danach war Ehrenhöfer in der Mayr-Melnhof Holzgruppe für die Produktentwicklung, unter anderem für den Aufbau der Brettsperrholzsparte, verantwortlich. Es folgten Stationen als Unternehmensberater. Seit 2012 leitete er als Forstdirektor Österreichs größten privaten Forstbetrieb Franz Mayr-Melnhof-Saurau und die dahinterstehende Forstgruppe. Er war unter anderem Geschäftsführer der MM-Forsttechnik GmbH, einem Hersteller von Forstseilgeräten, sowie der MM Ökoressourcen GmbH, einem Erzeugung Erneuerbarer Energie, sowie anderer betriebsnaher Gesellschaften.

©Land Steiermark/Robert Binder; Die neue Steiermärkische Landesregierung am 6. März 2025 im Landtag Steiermark: Landesrat Hannes Amesbauer, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landesrat Stefan Hermann, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Landesrätin Claudia Holzer und Landesrat Karlheinz Kornhäusl (v.l.)

Regierungsitzung

Direkt im Anschluss an die Wahl des neuen Regierungsmitgliedes trat die Landesregierung zu einer außerordentlichen Regierungssitzung im Vorzimmer der Landstube zusammen. LH Mario Kunasek gelobte den neuen Landesrat an, mit dem Beschluss über die Geschäftsverteilung wurden Landesrat Ehrenhöfer seine Ressorts zugewiesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 13:42 Uhr aktualisiert