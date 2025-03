Penny-Filialen in Kapfenberg und Leoben eröffnen wieder

In der Steiermark sind es zwei Filialen in Kapfenberg und Leoben, die nun nach einer großen Modernisierungs-Offensive wieder ihre Pforten öffnen. Die neugestalteten Filialen bieten ein vielfältiges Sortiment mit über 2.000 Produkten. „Ab sofort bringen wir noch mehr Frische und Regionalität nach Kapfenberg. Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort auch den Service unseres Fleischhauers anbieten zu können. Zur Eröffnung gibt es zudem köstliche Maroni!“, freut sich Ruth Glettler, Filialleiterin in Kapfenberg. Auch Susanne Kässer, Filialleiterin in Leoben, weiß: „Mit regionalen Produkten, knusprigem Brot und einem topmotivierten Team freuen wir uns darauf, ein Stück Heimat in den Einkaufskorb unserer Kund:innen zu bringen!“

Diese Filialen feiern in der Steiermark Wiedereröffnung PENNY in der Grazerstraße 81, 8605 Kapfenberg 711 m2 Verkaufsfläche,

sichert 10 Arbeitsplätze in der Region

Eröffnung am 13. März 2025 (inklusive Maroni für alle Kunden) PENNY in der Kärntner Straße 306, 8700 Leoben

711 m2 Verkaufsfläche

sichert 9 Arbeitsplätze in der Region

Eröffnung am 27. März 2025