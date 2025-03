Stau-Hotspots am Wochenende: Hier musst du mit viel Verkehr rechnen

Stau auf der Fernpassstraße: Ferienende in Bayern und zahlreiche Events sorgen am Wochenende für vollen Verkehr auf Österreichs Straßen.

Das Wochenende steht im Zeichen der Rückreise aus den Skigebieten, insbesondere für viele Urlauber, die ihren Aufenthalt in den Bergen beenden. Der ÖAMTC warnt vor Staus und Verzögerungen, insbesondere in den Transitbereichen Richtung Deutschland und auf den Wintersportrouten. Grund dafür ist das Ende der Faschingsferien in Bayern, was zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führt. Besonders betroffen sind die Hauptverkehrsachsen in West- und Südösterreich.

Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

In Tirol erwarten die Verkehrsexperten besonders lange Staus auf der Fernpass Straße (B179) und der Inntal Autobahn (A12). Auch die Tauern Autobahn (A10) im Baustellenbereich zwischen Werfen und Golling wird voraussichtlich stark belastet sein.

Weitere gefährdete Strecken:

Vorarlberg : A14, Rheintal Autobahn zwischen Bludenz und der Abfahrt ins Montafon S16, Arlberg Schnellstraße zwischen Dalaas und Langen am Arlberg L188, Montafoner Straße im gesamten Verlauf

: Tirol : A12, Inntal Autobahn zwischen Kirchbichl und der Grenze Kufstein/Kiefersfelden A13, Brenner Autobahn im Bereich Luegbrücke B169, Zillertal Straße vor dem Brettfalltunnel

: Salzburg : B159, Salzachtal Straße zwischen Bischofshofen und Kuchl B311, Pinzgauer Straße zwischen Lend und St. Johann im Pongau

:

Verkehrsprognose für den Süden und Westen

Neben den traditionellen Rückreise-Staupunkten wird auch der Bereich rund um die Messe Tulln am kommenden Wochenende besonders gut besucht sein. Vom Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. März findet dort die Austrian BoatShow statt. Besonders am Vormittag des Samstag und Sonntag müssen Besucher mit Verzögerungen auf der Tullner Straße (B19) und der Stockerauer Schnellstraße (S5) rechnen. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, kann stressfrei das Messegelände erreichen, da Shuttle-Busse von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld verkehren.

Besucher der „BeSt Wien“ sollten Geduld mitbringen

In Wien lockt die „BeSt Wien 2025“, Österreichs größte Bildungsmesse, zahlreiche Interessierte an. Vom Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. März strömen voraussichtlich bis zu 80.000 Menschen zur Messe Wien. Hier wird es vor allem am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen auf der Südosttangente (A23) kommen. Wer mit dem Auto anreist, sollte genügend Zeit einplanen oder besser die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Lenny Kravitz sorgt für weiteren Verkehrsstau in Wien

Fans des weltbekannten Musikers Lenny Kravitz müssen sich am Sonntag, dem 9. März 2025, auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen im Westen Wiens einstellen. Das Konzert in der Wiener Stadthalle zieht zahlreiche Besucher an. Für eine entspannte Anreise wird empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und ausreichend Zeit einzuplanen.