SPÖ will mehr gemeinnützige Wohnprojekte in Klagenfurt sehen

Am Foto: Ronald Rabitsch, Bezirksparteiobmann der SPÖ Klagenfurt

Am Foto: Ronald Rabitsch, Bezirksparteiobmann der SPÖ Klagenfurt

Veröffentlicht am 6. März 2025, 14:11 / ©SPÖ Klagenfurt / Zangerle

„Die Gemeinnützigkeit schafft hochwertigen Wohnraum zu vernünftigen Preisen. Darüber hinaus ist der Ausbau der Gemeinnützigkeit der einzig wirksame Hebel, um die Miet- und Immobilienpreise insgesamt auf einem verträglichen Niveau zu halten“, betont Ronald Rabitsch, Bezirksparteiobmann der SPÖ Klagenfurt, am Donnerstag.

Studentisches Wohnangebot als Beispiel

Ein konkretes Beispiel für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen zeigt sich im kürzlich gestarteten Ausbau des studentischen Wohnangebots in Klagenfurt. Voraussichtlich 2027 werden über 120 zusätzliche Wohnungen für Studentinnen und Studenten zur Verfügung stehen, die im Sinne der Gemeinnützigkeit zu sehr attraktiven Mietpreisen angeboten werden. Ermöglicht wurde dies durch eine Kooperation des Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt und das gemeinsame Bemühen für leistbaren Wohnraum in Klagenfurt.

Rabitsch: „Stadt sollte gezielt Grundstücke erwerben“

„Das Schlüsselwort lautet: Grundstücksbevorratung. Die Stadt sollte gezielt Grundstücke erwerben, die für den sozialen Wohnbau vorgesehen sind, auch wenn diese erst in einigen Jahren benötigt werden. Diese Maßnahme schafft langfristige Planungssicherheit und verhindert spekulative Preisanstiege“, so Rabitsch. Darüber hinaus fordert er eine gezielte Nachverdichtung bestehender Wohngebiete. Durch die Erweiterung bestehender Wohnhäuser könnten etwa 500 neue Wohnungen entstehen. „Ein wichtiger Schritt, um den Wohnraumbedarf in Klagenfurt zu decken“, glaubt Rabitsch.