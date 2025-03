Nach Bankomatsprengung in Graz: Fluchtfahrzeug aufgefunden

Kurz nach 3 Uhr kam es in der Nacht auf Donnerstag, 6. März, in einer Bankfiliale in der Eggenberger Alle zu einem lauten Knall. Durch das Sicherheitssystem kam es zu einer Alarmierung der Polizei. „Beim Eintreffen der Polizei konnte eine Sprengung von Bankomaten im Bereich des Foyers der Bankfiliale festgestellt werden. Dabei entstand ein enormer Sachschaden, jedoch haben keine Personen Schäden erlitten“, berichten die Beamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Mehr dazu liest du hier: Bankomatsprengung in Graz: Täter auf der Flucht.

Fluchtfahrzeug aufgefunden

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen befragt und Videos gesichtet. Dadurch konnte festgestellt werden, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat. Zudem dürften diese mit zumindest einem Motorroller/Moped vom Tatort geflüchtet sein. Dieses Fluchtfahrzeug wurde bereits in den frühen Morgenstunden, nur einige Kilometer vom Tatort entfernt, aufgefunden und sichergestellt. Die Summe der Beute ist derzeit unbekannt. Das Landeskriminalamt setzt die Ermittlungsmaßnahmen fort.