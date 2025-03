Mathea packt aus: â€žIch hab tagelang fast nichts gegessenâ€œ

Mathea wuchs in Pinzgau (Salzburg). Schon damals interessierte sie sich enorm für Musik. Heute kennen sie viele aus ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany oder durch ihren Hits, sowie „2x“ oder „Chaos“. Insgesamt verzeichnet Mathea 473.966 monatliche Hörer auf Spotify. Doch nicht alles was perfekt aussieht, ist auch so: Nun spricht sie in einem bewegenden Facebook-Post über die persönlichen Unsicherheiten, die sie hinter der glänzenden Fassade der öffentlichen Aufmerksamkeit verbirgt.

Unsichtbarer Druck der Öffentlichkeit

„Ich hab tagelang fast nichts gegessen, trainiert und trainiert damit ich mich für confident und stark vor der Kamera fühle. Irgendwie ist dieses Gefühl von Selbstbewusstsein nie eingetreten und ich habe mich jeden Tag noch unwohler gefühlt. Immer öfter hatte und habe ich vor und während Drehtagen Panikattacken wegen meines Aussehens“, schreibt Mathea in einem Instagram-Post und lässt ihre Follower an ihren inneren Kämpfen teilhaben. Sie stellt damit die Frage, wie stark der äußere Druck und die Erwartungen an das eigene Erscheinungsbild den mentalen Zustand beeinflussen können.

Gesellschaftlicher Druck hat ihr „einen Knax verpasst“

Mathea, die in ihrer Karriere stets als starke Künstlerin wahrgenommen wurde, berichtet auch von der traurigen Erkenntnis, selbst Teil des gesellschaftlichen Drucks zu sein. „Es hat mich traurig gemacht, dass ich jetzt vielleicht sogar selbst Teil eines gesellschaftlichen Drucks bin, der mir seit meiner Kindheit einen Knax verpasst hat“, so die Sängerin, die sich mit den Erwartungen an ihr Aussehen und ihre Performance konfrontiert sieht. Doch am Ende ermutigt Mathea: „Wir sind alle gut so wie wir sind, ich hoffe ihr seid euch dessen bewusst. Ich versuch es auch.“