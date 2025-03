Heidi Horten-Arena ausverkauft: Spannung vor drittem Viertelfinalspiel

Der EC-KAC jagt am Freitagabend die neuerliche Führung in der Viertelfinalserie gegen den HC Pustertal.

Die Playoff-Viertelfinalserie im Format „Best-of-Seven“ zwischen dem EC-KAC und dem HC Pustertal erlebt am Freitagabend, dem 7. März 2025, ihre dritte Begegnung. Die Kärntner und die Südtiroler treffen sich bei ausgeglichenem Zwischenstand in Klagenfurt wieder. „Die beiden bisherigen Viertelfinalpartien waren sehr unterschiedlich. Im Auswärtsspiel am Dienstag war Pustertal richtig stark, wobei wir sicherlich nicht auf jenem Level gespielt haben, das wir uns vorstellen“, erklärt KAC-Stürmer Raphael Herburger. „Für uns geht es am Freitag darum, an die erste Begegnung anzuschließen und mit vollem Elan und Einsatz aus der Kabine zu kommen.“

Doch kein Comeback von Luka Gomboc

Die Rotjacken müssen unverändert auf Johannes Bischofberger und Jan Muršak verzichten. Keine guten Nachrichten gibt es zudem von einem weiteren Langzeitverletzten: Bei Luka Gomboc, der bereits wieder am Weg zurück in den Spielbetrieb schien, haben Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergeben, dass ein Comeback mit zu großem Risiko verbunden wäre. „Seine Ausfallzeit verlängert sich daher wohl um einige Wochen“, heißt es seitens des EC-KAC. Nick Pastujov trug aus dem Auswärtsspiel am Dienstag zudem eine Blessur davon und konnte am Mannschaftstraining am Donnerstag nicht teilnehmen. Ein Einsatz am Freitag ist jedoch im Bereich des Möglichen.

Weitere Ausfälle beim KAC

Schmerzhaft endete die Einheit am Vortag von Spiel drei auch für Steven Strong, der nach dem Blocken eines Schusses zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Hinter seiner Mitwirkung im Heimspiel steht zum aktuellen Zeitpunkt ebenso ein Fragezeichen wie hinter jener von Clemens Unterweger, der schon zuletzt aus privaten Gründen gefehlt hatte.