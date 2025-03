Banken kündigen langjährige Sparverträge: Das sollten Betroffene tun

Betroffene Sparer wenden sich derzeit verstärkt an den AK-Konsumentenschutz mit der Frage, ob eine solche Vertragsauflösung eigentlich rechtlich zulässig ist.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 14:56 / ©martaposemuckel/Pixabay

Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen darüber, dass Banken langjährige Sparverträge kündigen. Aktuell scheinen solche Fälle wieder vermehrt vorzukommen. „Betroffene Sparer wenden sich derzeit verstärkt an den AK-Konsumentenschutz mit der Frage, ob eine solche Vertragsauflösung eigentlich rechtlich zulässig ist“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark in einer aktuellen Aussendung.

Banken kündigen langjährige Sparverträge

So sollen einige Banken früher täglich fällige Spareinlagen mit einem variablen

Zinssatz abgeschlossen haben, der an den 3-Monats-Euribor ohne Abschlag gebunden war. „Nachdem dieser in den letzten Jahren stark gestiegen ist, sind auch die Zinssätze dieser Spareinlagen auf über 4 Prozent gestiegen“, weiß die AK. Manchen Banken scheint diese Zinsbindung zu hoch zu sein und sie kündigen daher alle Spareinlagen mit dieser Zinsbindung, heißt es weiter.

Sparvertrag kündigen: Was ist rechtlich erlaubt?

Doch ist dies überhaupt rechtlich zulässig? Mit dieser Fragen wandten sich Betroffene, wie bereits erwähnt, in letzter Zeit vermehrt an den AK-Konsumentenschutz. „Grundsätzlich können beide Seiten, also Kunden wie auch die Bank, ohne Angaben von Gründen, Sparkonten auflösen“, informiert AK- Bankenexpertin Sandra Battisti. „Voraussetzung ist, dass die jeweils vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen, meistens liegen diese bei zwei Monaten, eingehalten werden.“

Das sollten betroffene Sparer nun beachten

„Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sparbuchauflösung stehen und durch die Kündigung der Bank verursacht wurden, muss selbstverständlich die Bank tragen“, heißt es seitens der Arbeiterkammer. Hierzu zählen beispielsweise die Schließungsgebühren. Betroffen sind viele ältere Menschen, die schon lange Kunden sind. Alternative Sparkonten, die die Banken nun anbieten, seien meist viel teurer für die Sparer. Wer generell ein neues Sparkonto abschließen möchte, kann mit dem AK-Bankenrechner vergleichen, welches Sparprodukt am besten zu einem passt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 15:01 Uhr aktualisiert