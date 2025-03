Gewerkschaft zufrieden: Mehr Lohn und Entlastungen für Buslenker

Bereits seit Dezember laufen die Verhandlungen um Verbesserungen des Buslenker-Kollektivvertrags (KV). Nach österreichweiten Betriebsversammlungen der Betroffenen gab es im Jänner landesweite Protestaktionen und am 20. Feber wurde auch in Kärnten gestreikt. Nun ist endlich eine Einigung in Sicht: Die fünfte Verhandlungsrunde für die 12.000 Beschäftigten bei privaten Autobusbetrieben brachte ein neues Angebot der Arbeitgeber hervor. Die Gewerkschaft vida zeigt sich mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. „Unser Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen und eine spürbare Lohnerhöhung für die Beschäftigten der privaten Autobusbetriebe hat sich gelohnt, unser Arbeitskampf und unser Zusammenhalt haben Wirkung gezeigt“, so Florian Klengl, Kärntner Landessekretär der Gewerkschaft vida.

Lohnerhöhung und Ausweitung des Nachtarbeitszuschlags

„Der nachgebesserte KV-Entwurf sieht eine Reallohnerhöhung rückwirkend mit 1.1.2025 in Höhe von 3,6 Prozent für heuer vor. Ab 1.1.2026 sollen die Löhne dann um die durchschnittliche Inflation plus einem Reallohnzuwachs angepasst werden“, erklärt Klengl. Der Nachtarbeitszuschlag wird in zwei Schritten um zwei Stunden von 22 bis 24 Uhr ausgeweitet. Dieser Zuschlag stand den Busfahrern bisher nur von Mitternacht bis 5 Uhr zu.

Weitere Entlastungen sollen kommen

Im Linienverkehr werden die Diäten im zweiten Jahr stärker erhöht, im Gelegenheitsverkehr konnte sogar eine noch größere Erhöhung der Diäten um insgesamt 14 Prozent für zwei Jahre erreicht werden. Entlastung gibt es auch bezüglich geteilter Dienste und planbarer Freizeit. Das Angebot wird den Mitgliedern der Gewerkschaft vida nun zur Abstimmung vorgelegt. „Als Gewerkschaft werden wir unsere Empfehlung zur Annahme des Angebots aussprechen“, so Klengl abschließend.