Festgenommen: Messerangriff vor Schule in Wien-Favoriten

Am Donnerstag, 6. März 2025 gegen 13 Uhr kam es vor einer Mittelschule in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Dabei wurde ein 15-Jähriger mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Während der Tatverdächtige flüchtete, wurde der verletzte Schüler ins Schulgebäude gebracht, wo sofort die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Nach der Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte wurde der Schüler von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 16-jährige Tatverdächtige, ein syrischer Staatsbürger, kurze Zeit später an seiner Wohnadresse von Polizeibeamten des „Julius/1“ und „Julius/3“ angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei des Stadtpolizeikommandos Favoriten dauern an.