Alkoholisierter sorgt für Chaos in Kläranlage Tösens

Einbruch in der Kläranlage Tösens: Der 23-Jährige hinterließ Schäden an Elektronik und versuchte, einen Brand zu legen.

In der Nacht

Einbruch in der Kläranlage Tösens: Der 23-Jährige hinterließ Schäden an Elektronik und versuchte, einen Brand zu legen.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 15:31 / ©APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK

In der Nacht auf Donnerstag, den 6. März 2025 kam es gegen 2 Uhr zu einem Einbruch in der Kläranlage Tösens. Ein Alarmsystem des Objekts löste aus und die Polizei konnte vor Ort eindeutige Einbruchsspuren feststellen. Im Inneren des Gebäudes wurden Schäden an Elektronikgeräten festgestellt, zudem lagen Computer auf dem Boden.

Schmorbrand in der Küche

Die Polizei bemerkte außerdem Rauch im Gangbereich, weshalb die Feuerwehr Tösens nachalarmiert wurde. Der Ursprung des Rauchs konnte rasch lokalisiert werden: Ein kleiner Schmorbrand war im Bereich des Herdes in der Küche entstanden. Die Feuerwehr musste jedoch nicht mehr eingreifen, da der Brand bereits keine Gefahr mehr darstellte.

Tatverdächtiger festgenommen

Durch die Aussagen von Zeugen konnte die Polizei gegen 2.40 Uhr einen 23-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen ausfindig machen. Der Mann gab im Rahmen der Befragung sowohl die Sachbeschädigung als auch den Versuch der Brandstiftung zu. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte er noch nicht vernommen werden. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Landeck gebracht.

Hoher Sachschaden

Bei dem Vorfall zog sich der Mann Verletzungen an Händen und Beinen zu. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag.