Suchtmittelhandel in Wien-Fünfhaus: 41-Jähriger festgenommen

Polizisten nahmen einen 41-jährigen Mann in Wien-Fünfhaus fest, nachdem er Suchtmittel verkauft hatte.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 15:35 / ©fotolia

Am Mittwoch, 5. März 2025, gegen 10.30 Uhr, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse einen Suchtmittelhandel in der Pater-Schwartz-Gasse in Wien-Fünfhaus wahr. Der Tatverdächtige übergab einem Käufer einen Gegenstand im Austausch gegen Bargeld. Beim Einschreiten der Polizei gestand der Käufer, das Suchtmittel von dem 41-jährigen Mann irakischer Staatsangehörigkeit gekauft zu haben. Auch der Tatverdächtige gab vor den Beamten zu, Suchtmittel verkauft zu haben.

Er wurde vorläufig festgenommen

In der Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen und wegen Verdachts des Suchtmittelhandels angezeigt. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten insgesamt 68 Tabletten Suchtmittel sichergestellt werden. Zusätzlich wurden das verkaufte Cannabis sowie das erwirtschaftete Bargeld vorläufig beschlagnahmt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West hat die Ermittlungen übernommen.