Wien: Längere Fahrtzeiten wegen Demos am Wochenende erwartet

Längere Fahrzeiten am 7. und 8. März: Demos blockieren Straßen in Wien

Längere Fahrzeiten am 7. und 8. März: Demos blockieren Straßen in Wien

Am Freitag, 7. März, wird der “March for Science” von etwa 13.45 bis 15 Uhr vor allem auf der Alserstraße, Universitätsstraße und rund um die Votivkirche zu kurzfristigen Verzögerungen führen. Am Abend sorgt der Akademikerball sowie eine Gegendemonstration ab ungefähr 18 Uhr für zusätzliche Beeinträchtigungen, insbesondere auf dem Ring, in der Schotten- und Herrengasse, Am Hof sowie am Hohen Markt innerhalb des Rings.

Auch am Samstag viel los

Auch am Samstag, 8. März, werden zwei Demos im Rahmen des “Feministischen Kampftages” am Nachmittag und Abend für Verkehrsbehinderungen sorgen. Besonders betroffen sind die Votivkirche, die Alser Straße, die Spitalgasse, aber auch die Hernalser Hauptstraße und Ottakringer Straße. Die ÖAMTC-Experten raten dazu, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder großräumig auszuweichen.