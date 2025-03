Netzwerken für die Zukunft: Kärnten wirbt um internationale Talente

/ ©WKK/Peter Just

Wie gelingt es, internationale Talente für den Kärntner Arbeitsmarkt zu begeistern? Diese Frage stand im Mittelpunkt von „Carinthia meets global talents“. Das Event, das von der Kärntner Wirtschaftskammer und der Universität Klagenfurt organisiert wurde, bot Studierenden die Möglichkeit, mit führenden Kärntner Unternehmen in direkten Austausch zu treten und berufliche Perspektiven in der Region zu erkunden. Zu den teilnehmenden Unternehmen und Serviceeinrichtungen gehörten die Treibacher Industrie AG, die BKS Bank AG, Lam Research, der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF), das Carinthian International Center (CIC) das Carinthian Welcome Center (CWC) und das Karriere-Service der Universität Klagenfurt.

Networking und individuelle Beratungen

Die Veranstaltung wurde von rund 100 Studierenden genutzt, um mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und sich über Arbeiten und Leben in Kärnten zu informieren. Neben Unternehmenspräsentationen und Networking-Gesprächen bot die Veranstaltung auch individuelle Beratungen und Austauschmöglichkeiten. Hemma Kircher-Schneider, Leiterin der Abteilung Außenwirtschaft und EU der Wirtschaftskammer Kärnten, betonte die Bedeutung solcher Initiativen: „Mit ‚Carinthia meets global talents‘ setzen wir ein starkes Zeichen für eine offene, vielfältige und wirtschaftlich zukunftsorientierte Region.“

Karriere in Kärnten

Auch Ada Pellert, Rektorin der Universität Klagenfurt, zeigte sich erfreut über die Vernetzungsmöglichkeiten für Studierende: „Unsere Universität ist ein Ort der Internationalität und Innovation. Es ist uns ein Anliegen, unseren Studierenden nicht nur eine erstklassige akademische Ausbildung zu bieten, sondern ihnen auch konkrete Karrierechancen in Kärnten aufzuzeigen.“ Ralf Terlutter, Professor für Marketing und Internationales Management an der Universität Klagenfurt, wies auf die große Resonanz von Seiten internationaler Studierender hin und forderte Kärntner Unternehmen dazu auf, „dieses große Potenzial noch viel stärker nutzen“.