Kein Muskelprotz: Melissa Naschenweng hat einen neuen Bodyguard

Melissa Naschenweng ist bekannt für eine Mischung aus Power und Bodenständigkeit. Für die Sängerin sind es oft die einfachen Dinge, die zählen. Diese Philosophie spiegelt sich laut den Verantwortlichen auch in ihrer neuen Partnerschaft mit der Smart-Food-Marke „yfood“ wider. „Gemeinsam gehen sie schlechten Essgewohnheiten kompromisslos an den Kragen – ganz auf die Melissa-Art“, heißt es in einer yfood-Presseaussendung.

„yfood“ als smarter Bodyguard

„Bei meinem ständigen Unterwegssein zwischen Konzerten und Proben schätze ich alles, was mein Leben etwas einfacher macht, ohne Kompromisse einzugehen. Hier ist yfood für mich zum treuen Begleiter geworden“, erklärt Naschenweng. Der Slogan der Kampagne ist simpel: „Hunger. Eat this.“ Das ist für die Kärntner Schlagerqueen nicht nur eine Botschaft, sondern eine Einstellung. yfood positioniert sich dabei als smarter „Bodyguard“ für den Alltag, wie es in der Presseinformation heißt.

Heißhungerattacken humorvoll begegnen

Die Displays in den Supermärkten in ganz Österreich und die Werbespots, die gerade auf sämtlichen Plattformen zu sehen sind, inszenieren die alltägliche Begegnung mit Heißhunger-Attacken auf humorvolle und laute Art und Weise. Melissa Naschenweng wird in der neuen yfood-Kampagne vor eine wohl vielen bekannte Herausforderung gestellt: Ein Hot Dog pirscht sich an und scheint förmlich um Aufmerksamkeit zu betteln. „Die Kampagne zeigt mit spitzem Humor, wie man diese typischen Alltagsprobleme einfacher und ausgewogener lösen kann“, erklären die Verantwortlichen.