Medikamenten-Rückruf: Warnung vor Glassplittern in Arzneimittel

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) informiert aktuell über einen Rückruf eines Medikaments. „In einer Apotheke wurde beim Zubereiten der Arzneispezialität „Amoxilan 500 mg/5 ml – Trockensaft“ (Zulassungsnummer 1-20614, Verfalldatum 03/2027) festgestellt, dass ein Teil des Flaschenhalses (Glas) abgebrochen war“, heißt es. Der Verbleib des abgebrochenen Stückes ist unbekannt. Der Flaschenverschluss selbst sei jedoch intakt gewesen und es gebe keinen Hinweis auf einen Anwenderfehler oder Transportschaden. „Daher besteht der Verdacht, dass der Flaschenhals während des Produktionsprozesses (bei der Abfüllung) beschädigt wurde und sich möglicherweise Glassplitter in den anderen Flaschen der betroffenen Charge befinden“, warnt das BASG.

Das Wichtigste auf einen Blick Der Fehler konnte auf nur eine Charge (Chargennummer 24L19) für den österreichischen Markt eingegrenzt werden und betrifft nur die 60 Milliliter (60 ml)-Flaschen, nicht jedoch die 120 ml-Flaschen. Die Zulassungsinhaberin „G.L. Pharma GmbH“ hat deshalb am 5. März 2025 einen vorsorglichen Rückruf eingeleitet. Arzneimittel: Amoxilan 500mg/5ml – Trockensaft Grund für den Rückruf: mögliche Glassplitter Zulassungsnummer: 1-20614 Pharmazentralnummer: 1286369 Chargennummer: 24L19 Verfalldatum: 31. März 2027 Geschäftszahl: BASG INS-640.001-5099

Tausende Packungen wurden bereits verkauft

Die Charge wurde vom 2. Juli 2024 bis 25. Februar 2025 in Verkehr gebracht. 3.202 Packungen wurden bereits verkauft, wie das BASG informiert. Die betroffene Charge hat ein Verfalldatum mit 31. März 2027.

Empfehlung für betroffene Patienten

Wer eine Packung des genannten Arzneimittels (Amoxilan 500 mg/5 ml – Trockensaft der Charge 24L19 in einer 60 ml-Flasche) erhalten hat, sollte diese nicht weiterverwenden, so die Empfehlung des BASG. Das Produkt kann in allen österreichischen Apotheken zurückgegeben werden. „Falls Sie Fragen haben oder sich unsicher fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke, Ihre Ärztin oder Ihren Arzt“, heißt es abschließend.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 16:54 Uhr aktualisiert