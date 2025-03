Tödlicher Arbeitsunfall: Ermittlungen zeigen neue Details

Ein dramatischer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstag, 4. März 2025, im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Ortschaft Gampern, „Am Hang“, wo fünf Arbeiter in einer Baugrube verschüttet wurden. Wir haben berichtet: Arbeiter in Baugrube verschüttet: Zwei Männer tödlich verletzt.

Fehlen von Sicherungsmaßnahmen

Die Ermittlungen zum Vorfall, die nun abgeschlossen sind, haben ergeben, dass der Einsturz der Baugrube auf das Fehlen von Sicherungsmaßnahmen zurückzuführen war, so berichtet von ORF Oberösterreich. Da der Firmeninhaber und Verantwortliche der Baustelle bei dem Vorfall ums Leben kam, soll es jedoch kein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger oder grob fahrlässiger Tötung geben.