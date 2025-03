Bombendrohung an der HTL Steyr – Durchsuchung ohne Befund

Veröffentlicht am 6. März 2025, 17:22 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, dem 6. März 2025, sorgte eine Bombendrohung für einen Großeinsatz der Polizei an der HTL Steyr. Gegen 7.15 Uhr ging bei der Schule eine Email mit der Bedrohung ein, was sofort zu umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen führte. Die Polizei und weitere Einsatzkräfte machten sich schnell auf den Weg, um die Sicherheit der Schüler und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Ermittlungen laufen

Nach der erfolgreichen Evakuierung des Gebäudes und dem Eintreffen aller notwendigen Einsatzmittel begann die koordinierte Durchsuchung der HTL Steyr. Die Maßnahmen verliefen jedoch negativ, es konnten keine gefährlichen Gegenstände gefunden werden. In Zusammenarbeit mit dem Datensicherer und dem Datenverantwortlichen der Schule stellte sich heraus, dass die Email über einen Server in Tschechien verschickt wurde. Die Staatsanwaltschaft Steyr wurde umgehend über den Vorfall informiert und führt nun Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohung.