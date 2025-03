Bestnoten für neue Schul-Architektur im Bezirk Gries

Innovative Modernisierung für die Volksschule Bertha von Suttner und die Neue Mittelschule samt Polytechnikum Albert Schweitzer und dem Schul-Zahnambulatorium: Das Büro Markus Pernthaler Architekt ZT GmbH hat den Architekturwettbewerb für sich entscheiden können. Die Ergebnisse wurden heute im Grazer Rathaus von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, Finanzstadtrat Manfred Eber, Stadtbaudirektor Bertram Werle, dem Leiter der Abteilung für Bildung und Integration, Günter Fürntratt, sowie dem Siegerarchitekten Markus Pernthaler vorgestellt. Gemeinsam präsentierten sie die Pläne und betonten die Bedeutung dieses Projekts für die Zukunft der Grazer Bildungslandschaft.

Wettbewerb und Zielsetzung

Die Stadtbaudirektion/Referat Hochbau lobte den Wettbewerb in Kooperation mit der Kammer für Ziviltechniker:innen für Kärnten und Steiermark im Auftrag der Abteilung für Bildung und Integration aus. Ziel war die Erstellung eines zukunftsfähigen Vorentwurfs für die Schulen, inklusive eines Schulzahnambulatoriums und neuer Freiflächen. Bereits in der umfassenden Projektentwicklung samt Machbarkeitsstudie durch Hochbaureferats-Leiter Martin Bukovski und Projektleiter Johannes Jagersbacher wurden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Das Projektgebiet umfasst 6.500 m² im Bezirk Gries, in Zentrumsnähe. Klimafreundliche Bauweisen waren von Anfang an ein zentrales Kriterium.

Das prämierte Konzept

Das Grazer Architekturbüro Markus Pernthaler Architekt ZT GmbH setzte sich unter 37 europaweiten Einreichungen durch. Der Siegerentwurf überzeugte durch eine klare und funktionale Struktur: „Die bestehende Volksschule wird durch einen neuen, längsgestreckten Bau entlang der Lagergasse ersetzt. Ein Verbindungsbau trennt die Grünflächen sinnvoll und schafft differenzierte Bereiche“, lobte die Jury unter Vorsitz von Sandra Gnigler. Während im Norden ein „Ruhehof“ entsteht, bietet der vorgelagerte „Spielhof“ Raum für Bewegung. Besonders positiv bewertet wurde die klare Adressbildung durch die gemeinsame Eingangszone. „Die Zugänge sind gut strukturiert, die Erdgeschoßgestaltung ermöglicht eine flexible Nutzung“, so die Jury weiter. Auch der Turnsaaltrakt wurde innovativ integriert. Er „schwebt“ über der Aula, ist von beiden Schulen barrierefrei erreichbar und schafft durch Lufträume spannende Sichtbeziehungen. Ein weiteres Highlight ist die Maximierung der Sport- und Freizeitflächen. „Durch die Nutzung der Dachflächen wird das knappe Platzangebot optimal genutzt“, betonte die Jury. So können zusätzliche Bewegungszonen geschaffen werden.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Projekt übertrifft die geforderten Klimastandards deutlich: Heizwärmebedarf, Primärenergieverbrauch und CO2-Ausstoß liegen weit unter den Vorgaben. Zusätzliche Photovoltaikflächen auf dem Bestandsgebäude sind in Prüfung. Innovative Lösungen wie Geothermie mit Tiefsonden, Fassadenbegrünung, Holztafelbauweise und Reduktion der unterirdischen Flächen minimieren den ökologischen Fußabdruck. „Diese Maßnahmen unterstreichen die Zukunftsfähigkeit des Projekts“, so das Juryfazit.