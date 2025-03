Nachschlagewerk in fünf Sprachen: Neues Polizei-Glossar vorgestellt

Das Glossar ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Polizei in Österreich und den Sicherheitskräften in Bosnien und Herzegowina. Das Nachschlagewerk wurde von Jörg Hofreiter, Honorarkonsul von Bosnien und Herzegowina, in Kooperation mit Jana Beller erstellt und von einem Lehrenden der Slawistik an der Universität Graz sprachlich überprüft. Ziel des Projekts ist es, eine sprachliche Brücke zwischen den Polizeikräften deutschsprachiger und BKS-Länder (Bosnisch-Kroatisch-Serbisch) zu schlagen und Polizeiangehörigen zum Erlernen fremder Sprachen motivieren. Sämtliche Begriffe finden sich auch in englischer Sprache, um die internationale Zugänglichkeit zu erhöhen. „In unserer globalisierten Welt ist es essenziell, dass Sicherheitskräfte effizient kommunizieren können. Das Glossar erleichtert den sprachlichen Austausch und verbessert somit die Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden“, erklärte Hofreiter bei der Vorstellung des Werks.

Kahr: „Schlüssel für eine gute Kooperation und ein respektvolles Miteinander“

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr freut sich über die Initiative: „Dieses Glossar soll nicht nur ein Hilfsmittel für die polizeiliche Zusammenarbeit sein, sondern auch eine Motivation, sich mit Fachbegriffen in anderen Sprachen auseinanderzusetzen. Sprachliche Kompetenz ist ein wichtiger Schlüssel für eine gute Kooperation und ein respektvolles Miteinander. Ich hoffe, dass dieses Werk viele dazu ermutigt, ihre Sprachkenntnisse weiterzuentwickeln.“