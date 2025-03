Nach Villach-Attentat: Kaiser fordert EU-Maßnahmen gegen Extremismus

Am Rande seiner Teilnahme an der Sitzung des Sozial- und Bildungsausschusses (FK Sedec) des Ausschusses der Regionen (AdR) in Brüssel traf Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser Österreichs EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner. Angesichts des Attentats in Villach machte Kaiser erneut auf die Notwendigkeit restriktiver Maßnahmen zur Eindämmung der Asylzahlen aufmerksam und forderte EU-Maßnahmen gegen die Verbreitung radikaler, extremistischer Inhalte auf Social Media-Plattformen wie TikTok.

Kaiser will gesetzliche Vorgaben für Plattformen

„Es braucht eine konsequente Sicherung der EU-Außengrenzen sowie entschlossene Maßnahmen zur schnellen Abschiebung und Rückführung abgelehnter Asylwerber. Dazu sind belastbare Vereinbarungen mit Herkunftsländern sowie Drittstaaten unerlässlich“, betonte Kaiser. Was die zunehmende Gefahr der Radikalisierung vor allem von Jugendlichen – der 23-jährige syrische Villach-Attentäter hat sich bekanntlich innerhalb von wenigen Wochen selbst via TikTok radikalisiert – betrifft, machte Kaiser im Gespräch mit Brunner einmal mehr deutlich, dass es restriktive, gesetzliche Vorgaben für Plattformbetreiber geben muss, die diese dazu verpflichten, ihre Plattformen aktiv nach radikalen, extremen, demokratiefeindlichen Inhalten zu durchsuchen und die Verbreitung selbiger via Algorithmen zu verbieten: „Wir müssen uns, unsere Kinder und Jugendlichen, unsere friedliche Gemeinschaft, unsere Werte mit allen Mitteln beschützen!“

©Illias Teirlinck Peter Kaiser sprach mit EU-Kommissar Magnus Brunner über EU-weite Maßnahmen gegen Extremismus.

„Digitaler Anarchie“ entschieden entgegentreten

Darüber hinaus müssten die Spitzen der EU jenen Stimmen, die eine unkontrollierte Verbreitung von digitalen Inhalten fordern und fördern, mit aller Entschiedenheit entgegentreten. „Europa darf nicht zulassen, dass derart gefährliche Personen, wie etwa Elon Musk, den Weg in die digitale Anarchie ebnen und zum eigenen wirtschaftspolitischen Vorteil unsere Friedensgemeinschaft gefährden“, so Kaiser.