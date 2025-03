Yannick Shetty ist neuer NEOS-Klubchef

Yannick Shetty wurde am 26. April 1995 als Sohn eines Inders und einer Österreicherin mit koreanischen Wurzeln in Wien geboren, aufgewachsen ist er in Innsbruck. 2013 legte er seine Matura am Akademischen Gymnasium Innsbruck ab und trat im selben Jahr der neu gegründeten Partei NEOS bei. Nach dem Zivildienst als Rettungssanitäter beim Wiener Roten Kreuz begann Shetty sein Jus-Studium in Wien, das er im März 2021 abgeschlossen hat. Neben seinem Studium und dem ehrenamtlichen politischen Engagement arbeitete er in zwei großen renommierten Wiener Anwaltskanzleien. Am 23. Oktober 2019 zog Shetty erstmals als jüngster Abgeordneter in den Österreichischen Nationalrat ein, am 24. Oktober 2024 wurde er erneut als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt. Bekannt wurde Shetty neben seiner konsequenten inhaltlichen Arbeit auch im Zuge der COVID-Pandemie, als er sich freiwillig zum außerordentlichen Zivildiensteinsatz meldete.