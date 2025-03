Kapfenberger SV zieht Lizenzantrag für Bundesliga zurück

Der Kapfenberger SV hat seinen Antrag auf eine Lizenz in der Bundesliga zurückgezogen.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 17:59 / ©Pixabay

Wie der obersteirische Fußballverein Kapfenberger SV am Donnerstag, 6. März, bekannt gab, wurde der Antrag auf eine Lizenz in der Fußballbundesliga zurückgezogen. „Wir konnten die strengen Anforderungen in den Bereichen Recht, Administration, Sport, Finanzen sowie Fußball & soziale Verantwortung erfüllen. Doch leider haben wir die Bestätigung über die Modernisierung des Alpenstadions nicht rechtzeitig erhalten“, teilt Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer mit. Deshalb habe man die Bundesliga über den Rückzug aus dem Lizenzverfahren informiert und stattdessen die Zulassung für die 2. Liga beantragt.

Kapfenberger SV blickt positiv in die Zukunft

Für die „kontinuierliche und für uns wichtige Unterstützung des KSV 1919 durch die Stadt Kapfenberg“ sei man sehr dankbar. „Im Interesse aller die das Alpenstadion täglich nutzen, hoffen wir weiterhin, dass der Dialog über die Modernisierung des Stadions fortgesetzt wird und zeitnah entsprechende Beschlüsse gefasst werden können. Die Mannschaft wird weiter Vollgas geben, damit wir die Saison mit dem bestmöglichen Ergebnis abschließen“, heißt es abschließend.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 18:01 Uhr aktualisiert