Hotelbrand auf der Turracher Höhe: Zigarette als Auslöser?

Veröffentlicht am 6. März 2025, 18:36 / ©Feuerwehr Bad Kleinkirchheim

Am 5. März brach gegen 13.45 Uhr bei einem Hotel in der Gemeinde Ebene Reichenau ein Brand aus, welcher über die Fassade in den Hohlraum der Dachattika stieg und sich bis zum Bereich des Hoteleingangs ausbreitete. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt gemeinsam mit den Brandermittlern der Brandverhütungsstelle durchgeführt. „Der Brand dürfte nach größter Wahrscheinlichkeit durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe verursacht worden sein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Brand wurde von der Löschgruppe Turracher Höhe sowie den Freiwilligen Feuerwehren Ebene Reichenau, Patergassen, Zedlitzdorf, Gnesau und Bad Kleinkirchheim gelöscht. Wie die Polizei informiert, kann die Schadenshöhe derzeit noch nicht beziffert werden. Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt.