Über 140 km/h in der 80er: Raser verliert Führerschein

Veröffentlicht am 6. März 2025, 18:45 / ©Fotomontage Canva

Zu schnell unterwegs war am 6. März ein 22-jähriger Mann aus Klagenfurt auf der B70 Packer Straße. In einem Abschnitt mit 80km/h-Beschränkung wurden mit geeichtem Tachometer 142 km/h gemessen, als der junge Mann vorbeifuhr. „Der Lenker wurde angehalten und der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.