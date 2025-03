Rauch über Tirol: Behörden lösen Notfall-SMS aus

Der Waldbrand in Südtirol macht sich auch in Tirol bemerkbar.

In der Gemeinde Latsch im Südtiroler Vinschgau hat ein großer Waldbrand am Donnerstag, 6. März, über 200 Einsatzkräfte gefordert. Das Feuer brach offenbar durch ein in Brand geratenes Auto aus. Die Flammen drohten, sich in Richtung des Weilers St. Martin im Kofel auszubreiten. Da die Zufahrtsstraße vom Brand betroffen war, entschied man sich am Nachmittag dazu, rund 90 Bewohner vorsorglich per Hubschrauber zu evakuieren.

Rauch zog bis nach Tirol

Selbst in Tirol nahm man den großflächigen Waldbrand am Sonnenberg wahr. Durch den starken Wind zog die Rauchwolke ins Obere Gericht in Nordtirol weiter. Zahlreiche Anrufe aufgrund des wahrnehmbaren Brandgeruchs gingen heute Nachmittag bei den Tiroler Feuerwehren ein.

AT-Alert ausgelöst

Das Land Tirol hat deshalb in den letzten Minuten eine behördliche Gefahreninformation über AT-Alert im Bezirk Landeck/Oberes Gericht an alle eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet, um mitzuteilen, dass der Brandgeruch seine Ursache im Waldbrand in Südtirol hat. „Es besteht zum aktuellen Zeitpunkt keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung im Bezirk Landeck, es gibt auch keine expliziten Handlungsanleitungen wie etwa das Schließen von Fenstern und Türen. Sollte sich an der Situation etwas grundlegend ändern, wird die Behörde unmittelbar wieder informieren“, heißt es vom Land Tirol. Hier geht es zur Warnung von AT-Alert.