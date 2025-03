Steirer (31) stürzt beim Skifahren und prallt gegen Kind (8) – verletzt

In Salzburg kam es zu einem Skiunfall.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 19:15 / ©5 Minuten

Ein 8-jähriger Bub aus München wurde am Donnerstagnachmittag, 6. März, in Obertauern in Salzburg bei einem Ski-Unfall verletzt. Ein 31-jähriger Skifahrer aus der Südoststeiermark stürzte und schlitterte dabei gegen das Kind. Laut Polizei passierte der Unfall auf einer roten Piste. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sofort wurde ein Notarzt alarmiert, der den Buben erstversorgte. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Ermittlungen laufen.