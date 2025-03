Familie erlebt böse Überraschung nach Quad-Tour

In der Steiermark geriet ein Quad in Brand.

Ein Vater unternahm mit seiner Tochter am heutigen Donnerstagvormittag, dem 6. März, eine kurze Ausfahrt mit einem Quad-Fahrzeug. Wieder zurück, parkten sie das Gefährt in dem Nebengebäude neben ihrem Wohnhaus in Tieschen, Bezirk Südoststeiermark. Etwa 25 Minuten später geschah es: Die Frau des Mannes bemerkte starke Rauschschwaden vom Quad aufsteigen. Sofort versuchten sie, das brennende Fahrzeug mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Brand breitete sich rasch aus

Gegen 10.40 Uhr ging schließlich auch der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Der Feuerlöscher war zwecklos, die Flammen gingen bereits auf die Karosserie des Quads und auf die Plastikverkleidung über. Schlussendlich fing auch der Dachstuhl an zu brennen. Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten dem Feuer ein Ende bereiten. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Brandermittler der Polizei sind nun dabei, die Brandursache zu erheben, um den Brand aufzuklären. Die Feuerwehr stand mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz.

