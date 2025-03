Spitze! ÖSV-Skispringer holten Silber im Teambewerb

Veröffentlicht am 6. März 2025, 20:08 / ©KSG

Die ÖSV-Skispringer holten beim WM-Teambewerb in Trondheim (Norwegen) die Silbermedaille. Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hörl mussten sich am Donnerstag, 6. März, mit 13,4 Punkten Rückstand auf Slowenien geschlagen geben. Bronze ging an Norwegen, das nur 2,1 Punkte hinter den Österreichern lag. Damit sicherte sich das ÖSV-Quartett die sechste Medaille für Österreich bei dieser WM.