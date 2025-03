Verletzungsgefahr: Lidl warnt vor Plastikteilen in Snack

Veröffentlicht am 6. März 2025, 20:10 / ©Lidl Österreich

Am 6. März 2025 startete Lidl aus Gründen des vorsorglichen gesundheitlichen Verbraucherschutzes eine Rückrufaktion. Betroffen ist folgender Obstriegel:

Dieses Produkt wird zurückgerufen: „Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer, 5x30g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.07.2025 des Herstellers Nutrisun GmbH & Co. KG

„Rückruf unbedingt beachten“

Begründet wird der Produktrückruf auf der Lidl-Website folgendermaßen: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren.“ Um sicherzugehen, ob das gekaufte Produkt betroffen sein könnte, solltest du das Mindesthaltbarkeitsdatum prüfen, das sich seitlich auf der Verpackung befindet.

Kaufpreis wird auch ohne Bon erstattet

Das betroffene Produkt „Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer, 5x30g“ wurde bei Lidl Österreich verkauft, wird auf der Homepage des Konzerns bestätigt. „Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes haben der Hersteller und Lidl Österreich sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen“, wird weiters erklärt. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Keine weiteren „Crownfield“-Produkte betroffen

Von dem Rückruf ist ausschließlich das oben angeführte Produkt mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Lieferanten Nutrisun GmbH & Co. KG, insbesondere weitere Produkte der Marke „Crownfield“, sind von dem Rückruf nicht betroffen. Abschließend heißt es in der Kundeninformation: „Der Hersteller Nutrisun GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.“