Zum Weltfrauentag: Gleichstellungsturbo in KÃ¤rnten gefordert

Sara Schaar, Silvia Igumnov, Peter Wedenig und Ingrid Manthei, Gleichstellungsbeauftragte für den Arbeitsmarkt im AMS, nahmen an der Pressekonferenz teil.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 20:29 / © LPD Kärnten/Varh

Ein geteilter Arbeitsmarkt in weiblich und männlich dominierte Branchen, niedrigere Verdienste in „klassischen“ Frauenjobs, Karrierelücken aufgrund von Betreuungs- und Pflegezeiten, die gläserne Decke … Die Hürden, vor denen Frauen im Berufsalltag stehen, sind nach wie vor groß. „Um gegenzusteuern und die berufliche – horizontale wie vertikale – Segregation zu bewältigen, ist das Thema Gleichstellung zentraler Bestandteil der Kärntner Arbeitsmarktpolitik“, sagt AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig bei der Pressekonferenz zum Thema „Frauentag 2025 – Gleichstellung im Blick“. Das Event, das am 6. März im AMS Kärnten über die Bühne ging, wurde gemeinsam vom Land Kärnten, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) Kärnten und dem AMS Kärnten organisiert. Neben Wedenig standen auch Landesrätin Sara Schaar sowie die ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung.

Landesrätin Sara Schaar betont bei der Pressekonferenz in der AMS-Landesgeschäftsstelle die Wichtigkeit von Chancengleichheit und Frauenförderung. © LPD Kärnten/Varh GPA-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov setzt sich bei der Pressekonferenz zum Internationalen Frauentag für faire Arbeitsbedingungen und Gleichstellung am Arbeitsmarkt ein.

„Geht es den Frauen gut, geht es der Gesellschaft gut“

Der Tenor: In Zukunft sollen vorhandene Kräfte noch stärker gebündelt werden. Die Vertreter aller drei Institutionen sehen zudem das vor Kurzem vorgestellte Bundesregierungsprogramm nicht nur allein im Frauenressort, sondern darüber hinaus auch arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch als möglichen Turbo in Sachen Frauen- und Gleichstellungspolitik. Denn bei einer Sache sind sich Igumnov, Wedenig und Schaar einig: „Geht es den Frauen gut, geht es einer Gesellschaft gut und davon profitieren sowohl Standort als auch Wirtschaft.“

© LPD Kärnten/Varh Schaar, Wedenig, Igumnov und Manthei betonten, dass bestehende Netzwerke in Zukunft weiter ausgebaut werden sollen.

Aktionsplan für Gewaltschutz soll kommen

Die Verantwortlichen betonten die Notwendigkeit, bestehende Netzwerke weiter zu stärken, um Themen wie existenzsichernde Beschäftigung, Fachkräftesicherung und Kinderbetreuung gezielt anzugehen. Ein zentrales Anliegen bleibt die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, um Altersarmut zu verhindern, denn Frauen erhalten in Kärnten im Schnitt deutlich geringere Pensionen als Männer. Der ÖGB fordert daher einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie verstärkte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Die Zahlen im Gewaltkontext zeigen immer noch ein schreckliches Bild, heuer habe es bereits drei Femizide und zehn Fälle von schweren Gewalttaten an Frauen gegeben. Auch steige die Zahl der Annährungs- und Betretungsverbote. „Hier fordern wir schon länger einen Nationalen Aktionsplan für Gewaltschutz, der jetzt endlich erarbeitet und umgesetzt werden soll“, betont Schaar.

© LPD Kärnten/Varh AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig spricht bei der Pressekonferenz in der AMS-Landesgeschäftsstelle über die Bedeutung des Internationalen Frauentages.

Weiterhin große Baustellen

Der Bericht „Frauen in Kärnten 2024“ zeigt, dass trotz Fortschritten weiterhin große Herausforderungen bestehen, insbesondere in den Bereichen Teilzeitquote, Mobilität und Care-Arbeit. Mit gezielten Programmen wie „FiT – Frauen in Handwerk und Technik“ vom AMS oder dem Projekt „Equal Pay Netz“ des Landes Kärnten werden Frauen gefördert, um bessere Karrierechancen zu erhalten. Hier steht die individuelle Ausbildung von Frauen, wie beispielsweise die innerbetriebliche Höherqualifizierung, im Fokus.