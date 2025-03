24 Grad! So warm war es heute in Österreich

Was für ein Frühlingstag! Die 20-Grad-Marke wurde heute geknackt – und wie! Spitzenreiter war das niederösterreichische Bad Vöslau (Bezirk Baden) mit satten 24,1 Grad. „Mit 24 Grad haben wir aber auch nicht gerechnet“, kommentieren die Ubimet-Meteorologen. Auch in anderen Regionen schossen die Temperaturen in die Höhe. Über 20 Grad wurden unter anderem auch im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land und in Wien.

Die Temperatur-Rekorde des Tages: Bad Vöslau (Bezirk Baden): 24,1 Grad

Weyer (Steyr-Land): 23,7 Grad

Berndorf (Baden): 23,6 Grad

Berndorf (Neunkirchen): 23,2 Grad

Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling): 23,0 Grad

Wiener Neustadt: 23,0 Grad

Klausen-Leopoldsdorf (Baden): 23,0 Grad

Schönau an der Enns (Steyr-Land): 22,9 Grad

Eisenstadt: 22,0 Grad

Wien, Innere Stadt: 21,9 Grad

Bleibt es so warm?

Bis zum „offiziellen“ Frühlingsbeginn am 20. März, ist zwar noch etwas hin, doch schon jetzt ist es frühlingshaft. Und das Wetter dürfte die kommenden Tage auch so bleiben. Ubimet erklärt: „Am Freitag dominiert weiterhin der Einfluss des Hochs INGEBORG mit Zentrum über Osteuropa. In Mitteleuropa sorgt es dabei für durchwegs sonnige und zunehmend frühlingshafte Verhältnisse. Der Einfluss des Hochs hält bis einschließlich des Wochenendes an, etwaige Tiefs werden dabei von Zentraleuropa abgehalten. Dies macht sich auch an den Temperaturen in Österreich bemerkbar, so werden durchwegs frühlingshafte Werte erreicht.“ Es sind also weiterhin über 20 Grad möglich.