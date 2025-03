Das war der Politische Aschermittwoch der FPÖ

Den Besuchern in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Jahnturnhalle versprach FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl gleich zu Beginn seiner Rede: „Das Projekt der Volkskanzlerschaft ist nur verschoben, aber nicht aufgehoben. Der Schritt zurück, den ich jetzt gemacht habe, ist nur für den Anlauf mitten hinein ins Bundeskanzleramt!“ Die Rieder Jahnturnhalle als Ort des bereits traditionellen politischen Aschermittwochs der Freiheitlichen habe in den letzten Jahrzehnten bereits viele „politische Wahnsinnigkeiten in diesem Land“ aushalten müssen, da werde dieses Land auch Stocker noch aushalten, so Kickl.

Scharfe Kritik an Kanzler Stocker

Der freiheitliche Bundesparteiobmann geht mit Stocker ins Gericht: „Herr Stocker, niemand hat Sie gewählt! Wir haben jetzt also einen Kanzler ohne Wähler und vielleicht ist es so, dass wir nächstes Jahr im alles entscheidenden Wahlkampf sind, wenn die Ampel einen Kurzschluss hat, die inneren Fliehkräfte das ‚Werkl‘ zerreißen, die ÖVP wieder von ihrer Lust übermannt wird, die Regierung zu sprengen, oder es Herrn Babler seine schwachen Sicherungen raushaut. Wir Freiheitliche sind jedenfalls für alles gerüstet, was da kommen mag!“

Aschermittwoch als Ort der „Redefreiheit“

Kickl würdigte den politischen Aschermittwoch als „einen der wenigen Orte, wo noch die Redefreiheit“ gelte, die überall anders als „Hassrede, Hetze oder Desinformation“ verunglimpft werde. „Aus ‚Free Speech‘ machen sie dann ‚Hate Speech‘. Trotz des technologischen Fortschritts habe ich manchmal das Gefühl, dass wir bei Metternich gelandet sind“, so der FPÖ-Bundesparteiobmann.

„Das geht aber nicht gut mit dieser Dreiecksbeziehung“

In der Welt, in Europa und erst recht in Österreich gehe es aktuell „drunter und drüber“, aus Panik hätten sich daher ÖVP, SPÖ und NEOS zu einer „Verlierer-Ampel“ zusammengetan, die am Montag „mit dem Segen des Bundespräsidenten, der EU und der Systemmedien“ angelobt worden sei. „Das geht aber nicht gut mit dieser Dreiecksbeziehung, das ist kein ‚flotter Dreier‘, sondern eine ‚Zwangsehe für Neuwahlflüchtlinge‘. Dieser Regierung wird schnell die Luft ausgehen, dann wird es diesen ‚Mix aus Marx und Murks mit rosaroten Stützrädern‘ zerreißen und dann ist der Weg frei für eine Volkskanzlerschaft für Österreich!“, prophezeite Kickl der Ampel-Regierung ein baldiges Aus.

Kickl über die gescheiterten Verhandlungen mit der ÖVP

Kickl „gestand“ dabei auch, dass er gerne als Volkskanzler zum politischen Aschermittwoch gekommen wäre, dafür habe man gekämpft und gearbeitet in den letzten Jahren sowie ehrlich verhandelt in den letzten Wochen, das Problem dafür sei aber die mangelnde Ehrlichkeit des Gegenübers gewesen: „Ich habe das Gefühl, die Spitzen der ÖVP wissen gar nicht mehr, was ehrlich verhandeln und ehrlich regieren ist!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 20:59 Uhr aktualisiert