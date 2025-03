Schlechte Nachrichten für Sparer: Einlagenzins sinkt erneut

Der Einlagenzins im Euroraum sinkt erneut – und zwar von 2,75 Prozent auf 2,5 Prozent. Dies wurde in einer Sitzung am 6. März von der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt beschlossen. Mit dieser Maßnahme sollen die schwächelnde Konjunktur im Euroraum sowie die Inflation abgefedert werden. Durch die Zinssenkung werden Kredite günstiger, was Investitionen und Konsum fördern soll. Allerdings kann dies für Sparer nachteilig sein, da Geschäftsbanken die Tages- und Festgeldzinsen senken könnten, wenn sie weniger Zinsen für Einlagen bei der EZB erhalten.

Was ist der Einlagenzins? Der Einlagenzins ist der Zinssatz, den Geschäftsbanken erhalten, wenn sie überschüssiges Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) zwischenlagern. Eine Senkung dieses Zinses macht es für Banken weniger attraktiv, Geld bei der EZB zu hinterlegen, wodurch sie eher Kredite vergeben, was die Wirtschaft ankurbeln soll.

Weitere Zinssenkungen beschlossen

Doch nicht nur der Einlagenzins sinkt, sondern auch der Zinssatz für Hauprefinanzierungsgeschäfte, der bestimmt, zu welchem Zinssatz Geschäftsbanken sich kurzfristig Geld von der EZB leihen können. Dieser sinkt von 2,9 Prozent auf 2,65 Prozent. Ebenso wird der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität von 3,15 Prozent auf 2,9 Prozent gesenkt. Die Spitzenrefinanzierungsfazilität ermöglicht es Geschäftsbanken im Euroraum, sich kurzfristig Liquidität von der Europäischen Zentralbank (EZB) zu beschaffen. Aufgrund dieser Zinssatzsenkungen werden der Basiszinssatz und Referenzzinssatz der Österreichischen Nationalbank mit Wirkung 12. März 2025 um jeweils 50 Basispunkte gesenkt:

Der Basiszinssatz, der sich am Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte orientiert, wird von 2,53 auf 2,03 Prozent gesenkt.

Der Referenzzinssatz, der sich am Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität orientiert, wird von 3,65 auf 3,15 Prozent gesenkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 21:18 Uhr aktualisiert